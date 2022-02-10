Путин пояснил свой комментарий о "красавице" и прокомментировал реакцию Зеленского
18:45 10.02.2022 Источник: Интерфакс
"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе не переходил на личности", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Так Путин отреагировал на вопрос, как он может прокомментировать реакцию президента Украины Владимира Зеленского на свое высказывание.
"Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе, и самой Украины, то, мне кажется, это не тот формат", - продолжил Путин.
По его словам, "если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более, закрепленные в нормах международного права, в резолюции Совета безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать".
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