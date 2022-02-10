Глава МИД Польши не собирается посещать Донецк и Луганск во время визита в Украину
21:15 10.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В эти дни действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау совершает визит на Украину, побывает он и в подконтрольных Киеву районах Донбасса. Сожалеем, что Збигнев Рау не откликнулся на приглашение представителей Донецка и Луганска в Контактной группе и не нашел возможности ознакомиться с реальным положением дел по другую сторону линии соприкосновения», — сказал Лукашевич.
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