Глава МИД Польши не собирается посещать Донецк и Луганск во время визита в Украину

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сожалеет, что действующий председатель ОБСЕ от Польши Збигнев Рау не откликнулся на приглашение представителей Донецка и Луганска в Контактной группе (ДНР и ЛНР — прим. ТАСС) ознакомиться с положением дел за линией соприкосновения в Донбассе во время его визита на Украину. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене.

«В эти дни действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау совершает визит на Украину, побывает он и в подконтрольных Киеву районах Донбасса. Сожалеем, что Збигнев Рау не откликнулся на приглашение представителей Донецка и Луганска в Контактной группе и не нашел возможности ознакомиться с реальным положением дел по другую сторону линии соприкосновения», — сказал Лукашевич.