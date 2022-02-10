«Оренбургнефть» сэкономила 3 млрд рублей благодаря программе производственной эффективности
21:40 10.02.2022
Входящая в нефтедобывающий комплекс «Роснефти» компания «Оренбургнефть» в 2021 году получила экономический эффект более чем в 3 млрд руб. в результате выполнения программы повышения производственной эффективности. Среди наиболее эффективных предложений, выполненных «Оренбургнефтью» - технология рационального использования попутного нефтяного газа Рыбкинской группы месторождений. Для решения этой задачи были задействованы резервные мощности Вахитовской газокомпрессорной станции и Загорской установки комплексной подготовки попутного газа. По подсчетам компании, экономический эффект от использования этого инновационного решения составил более 2 млрд руб. Кроме того, в 2021 году сотрудники «Оренбургнефти» испытали 14 инновационных технологий в бурении и капитальном ремонте скважин, а также в энергетике. В 2019-2021 годах специалисты компании разработали 137 проектов в рамках программы повышения производственной эффективности, 73 из них приняты к выполнению, эффективность их применения составляет более 6 млрд руб.
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