На референдуме в Швейцарии противники опытов над животными терпят поражение

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зоозащитники, добивающиеся запрета опытов над животными, терпят поражение на проходящем в Швейцарии в воскресенье общенациональном референдуме по этому вопросу. Согласно первым итогам подсчета голосов в 18 из 26 кантонов и полукантонов, против этой инициативы высказались 78,7% граждан, свидетельствует данные, опубликованные на сайте швейцарской телекомпании Эр-тэ-эс.



Эти цифры согласуются с прогнозами, которые опубликовал ранее в воскресенье социологический институт gfs.bern («Гэ-фэ-эс. Берн»). Его специалисты считают, что инициатива зоозащитников будет отклонена примерно 79% голосов. В Швейцарии требование о запрете опытов над «братьями меньшими» ранее трижды не получало поддержки на референдумах — в 1985, 1992 и 1993 годах.



