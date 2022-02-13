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Вторжение на Украину может начаться «в любой день», считают в Белом доме

18:30 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не могут назвать точную дату «вторжения» на Украину. Как заявил в воскресенье в эфире телекомпании Си-эн-эн помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в Вашингтоне ожидают, что оно может начаться «в любой день».

«Мы не можем предсказать точную дату», — указал Салливан, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. Согласно его утверждению, США считают, что «вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день».

Он не исключил, что эскалация напряженности вокруг Украины может произойти «в ближайшую неделю, до завершения Олимпийских игр». «Это также может произойти после Олимпиады, — продолжил Салливан. — Кроме того, возможно, мы считаем, что Россия может избрать дипломатический путь».

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