Заявления США о «вторжении» РФ на Украину в МИД КНДР сочли «дикими слухами»

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия США и НАТО в Восточной Европе представляют угрозу для безопасности России, Вашингтон оправдывает направление своих военных в этот регион слухами о возможном вторжении РФ на территорию Украины. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на сайте Министерства иностранных дел КНДР.



«Военная угроза Москве со стороны США постепенно увеличивается из-за размещения систем противоракетной обороны в Восточной Европе, укрепления военного присутствия НАТО в пограничных с Россией регионах, продолжающегося расширения НАТО на восток, запущенного после распада СССР», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.



«США в последнее время упорно распространяют слухи о „вторжении России на Украину“ и направляют тысячи солдат в Восточную Европу. Истинная цель таких шагов — повысить градус напряженности вокруг Украины и найти оправдание наращиванию вооруженных сил вокруг России», — говорится в русскоязычном варианте заявления. При этом в его текстах на корейском и английском эти слухи охарактеризованы как «поразительные» и «дикие» соответственно.



