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На Украине будут повевать американские солдаты - Пентагон

19:30 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военнослужащие не будут воевать на Украине в случае «вторжения» России в эту страну. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телеканала Эм-эс-эн-би-си пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине», — подчеркнул он. По словам Кирби, применение войск США даже для эвакуации из страны американских граждан «повысило бы риск просчета и увеличило вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил», что, по мнению пресс-секретаря Пентагона, вывело бы ситуацию «на новый уровень».

Кирби подчеркнул, что у американских граждан на Украине сохраняются возможности для того, чтобы самостоятельно покинуть страну без помощи военных. «Для этого есть инфраструктура, транспорт, дороги, ведущие из Украины, — продолжил он. — Не должно быть никакой необходимости в том, чтобы военные осуществляли эвакуацию американцев с Украины».

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