В России за сутки выявили 180 456 случаев заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 456, до 14 313 965. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Суточный показатель стал минимальным с 8 февраля — тогда выявили 165 643 случая заражения. В относительном выражении прирост составил 1,3%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 97 185, до 11 333 044. Днем ранее в штабе сообщали о 101 568 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 683, до 340 931. Днем ранее было зафиксировано 706 смертей.