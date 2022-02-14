0
0
83
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 180 456 случаев заражения коронавирусом

12:00 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 456, до 14 313 965. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Суточный показатель стал минимальным с 8 февраля — тогда выявили 165 643 случая заражения. В относительном выражении прирост составил 1,3%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 97 185, до 11 333 044. Днем ранее в штабе сообщали о 101 568 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 683, до 340 931. Днем ранее было зафиксировано 706 смертей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:40 14.02.2022
Военные строители восстановят для нужд региона гражданский аэропорт в отдаленном районе Забайкалья
0
81
18:47 12.02.2022
Атомная подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ - Минобороны
0
464
17:25 12.02.2022
Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры
0
450
16:40 12.02.2022
Истребители ВВС США перебросили из Германии в Румынию
0
446
13:30 12.02.2022
Британия вывозит своих военных инструкторов из Украины
0
464
09:35 12.02.2022
Суда Черноморского флота вышли в море на учения по защите побережья Крыма
0
509
09:10 12.02.2022
В Киеве приняли план эвакуации населения в случае "вторжения" России
0
505
13:20 11.02.2022
Украина размещает системы залпового огня в 30 км от линии соприкосновения — Басурин
0
659
13:00 11.02.2022
Министр обороны Великобритании прибыл в Москву на переговоры с Шойгу
0
651
12:20 11.02.2022
Украина перебросила в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления — Басурин
0
668

Возврат к списку