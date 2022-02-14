В России за сутки выявили 180 456 случаев заражения коронавирусом
12:00 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 456, до 14 313 965. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Суточный показатель стал минимальным с 8 февраля — тогда выявили 165 643 случая заражения. В относительном выражении прирост составил 1,3%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 97 185, до 11 333 044. Днем ранее в штабе сообщали о 101 568 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 683, до 340 931. Днем ранее было зафиксировано 706 смертей.
НОВОСТИ
- 10:40 14.02.2022
- Военные строители восстановят для нужд региона гражданский аэропорт в отдаленном районе Забайкалья
- 18:47 12.02.2022
- Атомная подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ - Минобороны
- 17:25 12.02.2022
- Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры
- 16:40 12.02.2022
- Истребители ВВС США перебросили из Германии в Румынию
- 13:30 12.02.2022
- Британия вывозит своих военных инструкторов из Украины
- 09:35 12.02.2022
- Суда Черноморского флота вышли в море на учения по защите побережья Крыма
- 09:10 12.02.2022
- В Киеве приняли план эвакуации населения в случае "вторжения" России
- 13:20 11.02.2022
- Украина размещает системы залпового огня в 30 км от линии соприкосновения — Басурин
- 13:00 11.02.2022
- Министр обороны Великобритании прибыл в Москву на переговоры с Шойгу
- 12:20 11.02.2022
- Украина перебросила в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления — Басурин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать