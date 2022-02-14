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Конструктивные отношения с Польшей невозможны в условиях враждебности Варшавы — МИД РФ

17:32 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выстраивание конструктивных отношений с Польшей невозможно в условиях нагнетания Варшавой враждебности к России. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ в преддверии визита главы МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнева Рау в Москву.

«Искусственно нагнетаемая в Польше, в том числе усилиями официальных властей и СМИ, атмосфера враждебности к России, постоянные рассуждения о „российской угрозе“, наращивание на наших границах собственного и натовского военных потенциалов — это не та атмосфера, в которой возможно выстраивание конструктивных взаимоотношений», — отметили в министерстве.

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