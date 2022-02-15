Россия ответит Украине в случае ее нападения и убийств российских граждан — Чижов
11:00 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не вторгнется на Украину, если киевский режим не пойдет на провокации, в результате которых пострадают российские граждане. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью газете «Гардиан».
«Мы не вторгнемся на Украину, если нас не спровоцируют на это. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим. Или если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно — в Донбассе или еще где», — сказал он.
«Под провокацией я подразумеваю, что они (Украина — прим. ТАСС) могут инсценировать инцидент против самопровозглашенных республик Донбасса, спровоцировав их, а затем изо всех сил ударить по ним, тем самым спровоцировав Россию на реакцию для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на ее границах», — добавил Чижов.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
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