В Москве выявили 8 160 заразившихся коронавирусом за сутки
12:05 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 8 160 против 9 616 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
В относительном выражении прирост составил 0,3%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 621 652 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 84 против 82 днем ранее, до 40 186.
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