В Москве выявили 8 160 заразившихся коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 8 160 против 9 616 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,3%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 621 652 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 84 против 82 днем ранее, до 40 186.