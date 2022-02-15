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НОВОСТИ

В Москве выявили 8 160 заразившихся коронавирусом за сутки

12:05 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 8 160 против 9 616 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,3%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 621 652 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 84 против 82 днем ранее, до 40 186.

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