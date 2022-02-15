Украина от шумихи вокруг «возможного вторжения» теряет до $3 млрд в месяц — депутат Рады

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская экономика ежемесячно теряет 2-3 млрд долларов от информационной кампании на тему возможного вторжения России. Об этом заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Люди должны понимать, что это стоит сейчас стране 2-3 млрд долларов каждый месяц. Мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки. Мы каждый день считаем потери экономики», — сказал он в эфире украинского телеканала «1+1». Политик добавил, что ситуацию усугубляет и решение о переносе посольств ряда западных стран из Киева во Львов. «Они должны понимать: когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов», — пожаловался депутат.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из страны вывели 12,5 млрд долларов после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о «вероятном вторжении РФ».

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. На этом фоне сотрудники посольства США на Украине переведены из Киева во Львов. В этот город также переносят диппредставительства Австралия и Канада. Более 28 стран призвали своих граждан покинуть Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информационную кампанию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.