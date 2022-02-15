Строители собора Рождества Христова требуют 46,5 миллиона от сахалинской епархии РПЦ
16:00 15.02.2022
Строители кафедрального собора Рождества Христова на площади Победы в областном центре больше года судятся с Южно-Сахалинской и Курильской епархией РПЦ (Московский Патриархат). Поводом для иска, который поступил в Арбитражный суд Сахалинской области в январе 2021 года, стала задолженность епархии перед ООО "Горстрой". Общество считает, что ему должны по договору подряда (от 2012 года) 40,9 млн рублей, и ещё 5,6 млн рублей подрядчик требует в качестве неустойки.
Строительство собора Рождества Христова на площади Победы в Южно-Сахалинске стартовало в 2012 году. Объект собирались открыть в 2015 году, но свои двери он торжественно распахнул только в сентябре 2016 года. Строил собор "Горстрой", который переживает процедуру банкротства, и иск к островной епархии подал конкурсный управляющий. sakhalin.info
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