Строители собора Рождества Христова требуют 46,5 миллиона от сахалинской епархии РПЦ

16:00

Строители кафедрального собора Рождества Христова на площади Победы в областном центре больше года судятся с Южно-Сахалинской и Курильской епархией РПЦ (Московский Патриархат). Поводом для иска, который поступил в Арбитражный суд Сахалинской области в январе 2021 года, стала задолженность епархии перед ООО "Горстрой". Общество считает, что ему должны по договору подряда (от 2012 года) 40,9 млн рублей, и ещё 5,6 млн рублей подрядчик требует в качестве неустойки.

Строительство собора Рождества Христова на площади Победы в Южно-Сахалинске стартовало в 2012 году. Объект собирались открыть в 2015 году, но свои двери он торжественно распахнул только в сентябре 2016 года. Строил собор "Горстрой", который переживает процедуру банкротства, и иск к островной епархии подал конкурсный управляющий. sakhalin.info