КНР готова вместе с РФ противодействовать внешним силам сдерживания — глава МИД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов развивать стабильные отношения с Россией и совместными усилиями противодействовать внешним сдерживающим силам. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся в период проведения совещания министров иностранных дел государств — членов БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Китай готов сотрудничать с российской стороной для сохранения стратегической решимости, использования потенциала сотрудничества, для противодействия внешним сдерживающим силам, продвижения стабильных и далеко идущих двусторонних отношений», — приводит слова Ван И дипведомство КНР.