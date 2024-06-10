КНР готова вместе с РФ противодействовать внешним силам сдерживания — глава МИД
16:12 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай готов развивать стабильные отношения с Россией и совместными усилиями противодействовать внешним сдерживающим силам. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся в период проведения совещания министров иностранных дел государств — членов БРИКС в Нижнем Новгороде.
«Китай готов сотрудничать с российской стороной для сохранения стратегической решимости, использования потенциала сотрудничества, для противодействия внешним сдерживающим силам, продвижения стабильных и далеко идущих двусторонних отношений», — приводит слова Ван И дипведомство КНР.
НОВОСТИ
- 17:12 10.06.2024
- Более 50% американцев выбирают Байдена, чтобы не допустить возвращения Трампа — опрос
- 17:00 10.06.2024
- Узбекистан сообщил о решении присоединиться к соглашению СНГ о происхождении товаров
- 16:32 10.06.2024
- МРОТ с 2025 года вырастет на 15% и превысит 22 тыс. рублей — Мишустин
- 16:00 10.06.2024
- Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля — Мишустин
- 15:32 10.06.2024
- Комитет ГД предложит изменить процедуру ЕГЭ после случаев досмотра школьников
- 15:12 10.06.2024
- Трое бойцов самообороны и оператор «России-24» подорвались на мине в Белгородской области
- 15:00 10.06.2024
- На СМИД БРИКС ожидается участие 22 стран — организаторы
- 14:32 10.06.2024
- Средства ПВО РФ за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 51 беспилотник — МО РФ
- 14:12 10.06.2024
- Попавшие в учреждения ФСИН люди должны содержаться «в человеческих условиях» — Путин
- 14:00 10.06.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать