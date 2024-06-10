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НОВОСТИ

КНР готова вместе с РФ противодействовать внешним силам сдерживания — глава МИД

16:12 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов развивать стабильные отношения с Россией и совместными усилиями противодействовать внешним сдерживающим силам. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся в период проведения совещания министров иностранных дел государств — членов БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Китай готов сотрудничать с российской стороной для сохранения стратегической решимости, использования потенциала сотрудничества, для противодействия внешним сдерживающим силам, продвижения стабильных и далеко идущих двусторонних отношений», — приводит слова Ван И дипведомство КНР.

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