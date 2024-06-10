«Роснефть» и Красноярский край будут вместе развивать внутренний автомобильный туризм

17:00

Фото с сайта www.rosneft.ru

Компания «Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края договорились о том, что будут стимулировать спрос на внутренний автомобильный туризм и продвигать туристический потенциал региона. Соответствующий Меморандум о сотрудничестве при развитии внутреннего туризма был подписан на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Стороны договорились, что будут проводить совместные мероприятия, повышающие уровень комфорта автотуристов, в частности, на объектах придорожного сервиса автозаправочной сети «Роснефти».

Ранее «Роснефть» уже подготовила с несколькими российскими регионами совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру заправочных станций компании в Карелии, Тульской, Воронежской, Архангельской, Ульяновской областях, магистральные маршруты между Москвой и Красной поляной, а также между Москвой и Петербургом. Также «Роснефть» подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму Москвы, правительством Самарской области, Министерством культуры Архангельской области, Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Агентствами по туризму Ульяновской области и Удмуртии, а также с Башкирией.

В прошлом году «Роснефть» запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!», которая помогает автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и заправок компании. Уникальный навигационный функционал проекта позволяет сделать все достопримечательности остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент.

Для «Роснефти» Красноярский край является стратегическим регионом присутствия, поскольку там работают крупные предприятия компании, такие как «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия, автозаправки. Кроме того, на севере края выполняется флагманский нефтедобывающий проект «Роснефти» – «Восток Ойл». Компания организовала в регионе масштабную программу поддержки образовательных учреждений, которая позволяет вести комплексную подготовку квалифицированных рабочих и инженерных кадров для «Восток Ойл». К его выполнению уже на этапе строительства планируется привлечь более 400 тыс. человек и более 130 тыс. сотрудников на этапе эксплуатации месторождений. Сейчас на объектах проекта уже трудятся около 10 тыс. специалистов.