КНР предлагает созвать настоящую мирную конференцию по Украине — глава МИД

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти предлагают созвать подлинную мирную конференцию по урегулированию украинского кризиса, в которой на равноправной основе будут участвовать представители Москвы и Киева. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе совещания министров иностранных дел (СМИД) государств — членов БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Кризис на Украине продолжает затягиваться. Китай выступает за своевременный созыв подлинной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами», — приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Как уточнил глава МИД, форум по разрешению конфликта между Россией и Украиной должен проходить с равноправным участием всех сторон. По его словам, на этой конференции необходимо обеспечить «справедливое обсуждение всех проектов мирного урегулирования».

Ван И подчеркнул, что страны БРИКС должны занимать независимую, объективную и беспристрастную позицию, содействовать достижению консенсуса и выступать против попыток разжигания новой холодной войны.