МРОТ с 2025 года вырастет на 15% и превысит 22 тыс. рублей — Мишустин
16:32 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет рассчитываться из медианной зарплаты на рынке труда и таким образом с 2025 года вырастет на 15%. Его размер составит более 22 тыс. рублей в месяц, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Еще одна задача — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя», — анонсировал премьер-министр.
«То есть МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тыс. рублей в месяц, — пояснил премьер. — А к 2030 году — не менее 35 тыс. рублей в месяц».
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