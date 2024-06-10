МРОТ с 2025 года вырастет на 15% и превысит 22 тыс. рублей — Мишустин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет рассчитываться из медианной зарплаты на рынке труда и таким образом с 2025 года вырастет на 15%. Его размер составит более 22 тыс. рублей в месяц, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Еще одна задача — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя», — анонсировал премьер-министр.

«То есть МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тыс. рублей в месяц, — пояснил премьер. — А к 2030 году — не менее 35 тыс. рублей в месяц».