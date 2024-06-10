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НОВОСТИ

Узбекистан сообщил о решении присоединиться к соглашению СНГ о происхождении товаров

17:00 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Узбекистан уведомил участников заседания рабочей группы высокого уровня для анализа препятствий во взаимной торговле государств — участников СНГ о решении начать процесс присоединения к соглашению о правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

«Значительное продвижение наблюдается в вопросах, обращенных к узбекской стороне. Республика Узбекистан официально уведомила о принятых решениях начать процесс присоединения Республики Узбекистан к соглашению о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года», — говорится в сообщении.

Также Узбекистан сообщил о «полном завершении в 2024 году процесса унификации ставок акцизного налога на ввозимую и производимую в стране продукцию в соответствии с положениями Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года».

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