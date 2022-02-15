Российская фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине
18:00 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская фигуристка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.
Валиева набрала 82,16 балла. Второй стала россиянка Анна Щербакова, получившая за прокат 80,20 балла. Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60).
Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля в 13:00 мск.
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