В Екатеринбурге по подозрению в избиении двух женщин задержан мигрант

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Екатеринбурге задержали мигранта по подозрению в избиении двух женщин. Инцидент произошёл вечером 11 февраля на улице Пехотинцев, 7а.

Как сообщила родственница пострадавших Telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», пятеро подростков в автобусе приставали к 20-летней девушке: дёргали за шапку и издевались. Она попросила свою мать встретить её на остановке, там на них напали. Врачи диагностировали у 48-летней женщины травму головы и перелом ноги, у её дочери — сотрясение мозга, пишет Znak.com со ссылкой на источник.

В пресс-службе МВД Екатеринбурга сообщили радиостанции «Говорит Москва», что задержан 17-летний парень, который нанёс травмы женщине.

«В отношении лица, причинившего телесные повреждения заявительнице, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (Причинение средней тяжести вреда здоровью). Преступление было раскрыто сотрудниками отдела полиции №11 в те же сутки. Подозреваемый 17-летний молодой человек был установлен и задержан в результате проведённых полицейскими оперативно-розыскных мероприятий. Остальные пока отношения к этому делу не имеют, они не участвовали в нанесении телесных повреждений. У нас пока только заявление от одной пострадавшей».

Источник в силовых структурах рассказал Znak.com, что задержанный — выходец из Азербайджана, он находится в России по учебной визе. На допросе он рассказал, что поругался с девушкой в автобусе, а побои стал наносить уже на остановке, так как мать потерпевшей стала снимать его на телефон. Издание отмечает, что подростка отпустили под подписку о невыезде в связи с его возрастом.