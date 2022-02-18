Патриарх Кирилл и Папа Франциск могут встретиться в июне–июле — посол РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск могут встретиться в июне–июле. Об этом сообщил в ходе российско-итальянского семинара в пятницу посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

«Сейчас готовится вторая встреча между Папой Франциском и патриархом Кириллом в районе июне-июля, пока место не выбрано», — сказал Авдеев.