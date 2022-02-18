Путин направил ВРИО главы МЧС организовать прием беженцев из Донбасса

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», — сказал представитель Кремля.