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Персонал загранучреждений РФ в Украине будет эвакуирован - МИД

20:45 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал своих загранучреждений на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорится в тексте.

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