Персонал загранучреждений РФ в Украине будет эвакуирован - МИД
20:45 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорится в тексте.
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