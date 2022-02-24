Лавров и Ван И считают, что причиной кризиса стал поощряемый США отказ Киева от «Минска-2»
16:32 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского «Комплекса мер», который был одобрен СБ ООН.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора сторон.
«Министры выразили общее мнение, что причиной нынешнего кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Киева от реализации минского „Комплекса мер“, одобренного Советом Безопасности ООН», — информировали в МИД РФ.
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