СМИ должны опираться на официальные российские источники по операции на Украине — РКН

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор призвал СМИ при освещении военной операции России в связи с ситуацией вокруг Донбасса использовать только официальные российские источники информации.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — заявили в четверг в пресс-службе ведомства.