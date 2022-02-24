Андрей Воробьев проверил ход строительства нового здания физмат-лицея в Сергиевом Посаде
18:47 24.02.2022
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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
«Физико-математический лицей
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Иллюстрация пресс-службы губернатора
Московской области
В новом 3-этажном корпусе будут отдельные образовательные блоки для средней и старшей школы. С учебными кабинетами, мастерскими и лаборантскими, спортзалом и актовым залом на 300 мест. Предусмотрены библиотечно-информационный центр, медблок и столовая. На территории – спортивная зона с футбольным полем, учебно-опытная зона, место тихого отдыха.
Сегодня лицеисты занимаются в 2-этажном кирпичном здании, построенном более 130 лет назад – бывшем Филаретовском училище. Тут нет ни актового, ни спортивного залов – на физкультуру приходится ходить в соседнюю школу.
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