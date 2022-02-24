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НОВОСТИ

Андрей Воробьев проверил ход строительства нового здания физмат-лицея в Сергиевом Посаде

18:47 24.02.2022

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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
1 сентября 2023 года в Сергиевом Посаде откроют новое здание физмат-лицея. Сегодня это одно из флагманских образовательных учреждений, которое входит в Топ-10 школ Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьёв проверил, как идет строительство.

«Физико-математический лицей

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Иллюстрация пресс-службы губернатора
Московской области
был создан в 1990 году его директором Вячеславом Григорьевичем Суховым. Тут дают уникальные знания по математике, физике. И, несмотря на то, что лицей очень маленький, его выпускники поступают в лучшие вузы страны. Обучение ведется с 8 класса. Сейчас мы этот лицей расширяем, и затем назовем именем его создателя. Это будет школа на 525 мест, дети в ней будут обучаться уже с 5 класса», – рассказал Андрей Воробьёв.

В новом 3-этажном корпусе будут отдельные образовательные блоки для средней и старшей школы. С учебными кабинетами, мастерскими и лаборантскими, спортзалом и актовым залом на 300 мест. Предусмотрены библиотечно-информационный центр, медблок и столовая. На территории – спортивная зона с футбольным полем, учебно-опытная зона, место тихого отдыха.

Сегодня лицеисты занимаются в 2-этажном кирпичном здании, построенном более 130 лет назад – бывшем Филаретовском училище. Тут нет ни актового, ни спортивного залов – на физкультуру приходится ходить в соседнюю школу.

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