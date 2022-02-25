Папа Франциск готов стать посредником между Россией и Украиной

17:12 Источник: Интерфакс

Папа Римский Франциск обсудил с российским послом в Ватикане возможность посредничества Святого Престола в урегулировании кризиса вокруг Украины.

"Понтифик посетил в пятницу российское посольство в Ватикане и провел встречу с послом Александром Авдеевым в попытке выступить посредником в конфликте", - сообщило в твиттере аргентинское агентство Telam.