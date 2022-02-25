Папа Франциск готов стать посредником между Россией и Украиной
17:12 25.02.2022 Источник: Интерфакс
Папа Римский Франциск обсудил с российским послом в Ватикане возможность посредничества Святого Престола в урегулировании кризиса вокруг Украины.
"Понтифик посетил в пятницу российское посольство в Ватикане и провел встречу с послом Александром Авдеевым в попытке выступить посредником в конфликте", - сообщило в твиттере аргентинское агентство Telam.
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