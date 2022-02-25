Доллар пошел на снижение после слов Пескова о готовности России к переговорам

17:32 Источник: РБК

Курс доллара упал на ₽3,27 или 3,83%, до ₽81,9825 по состоянию на 16:06 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро снижается на ₽3,14 или 3,3% — до ₽92,07.

Рубль начал резко укрепляться после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва согласилась отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Тема переговоров — нейтральный статус Украины, о готовности обсудить который Владимир Зеленский заявил ранее. В Кремле уточнили, что неотъемлемым компонентом этого статуса является денацификация и демилитаризация. РБК