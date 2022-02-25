Права РФ в Совете Европы приостановлены, но она остается в организации
22:00 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Права России в Совете Европы приостановлены, но она остается членом организации и участником ее конвенций. Об этом говорится в заявлении Комитета министров СЕ, поступившем в распоряжение парижского бюро ТАСС.
«Комитет министров сегодня принял решение немедленно приостановить права Российской Федерации в комитете и в Парламентской ассамблее в связи с вооруженным вторжением на Украину», — отмечается в коммюнике. «Принятое решение означает, что Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций организации, включая Европейскую конвенцию по правам человека», — подчеркивается в заявлении.
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