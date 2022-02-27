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Евросоюз запрещает все транзакции с Центробанком РФ и замораживает его активы

20:26 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз принял решение запретить все транзакции с Центральным банком РФ и заморозить его активы. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы также запретим транзакции с Центробанком России и заморозим все его активы <…>», — сообщила глава ЕК. По ее словам, это делается для того, чтобы «предотвратить финансирование им» военной операции РФ.

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