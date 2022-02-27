Чистки в ВУЗах среди преподавателей продолжаются и во время спецоперации РФ в Украине
21:37 27.02.2022
Чистки среди профессорско-преподавательского состава продолжаются и во время специальной военной операции России на территории Украины.
25 февраля ученый совет Высшей школы экономики (ВШЭ) принял решение о непродлении контрактов с профессором Ильей Шаблинским, доцентами Дмитрием Дубровским и Татьяной Храмовой. Шаблинский был в числе тех профессоров ВШЭ, которые в 2020 году критически высказывались о поправках к Конституции, избегая, впрочем, политических оценок.
Так, последовательно были уволены Елена Лукьянова, Ирина Алебастрова, Елена Глушко, Сергей Пашин. Шаблинский работал в 1991-1993 годах в Конституционной комиссии, на Конституционном совещании, а также в составе комиссии по доработке проекта Конституции. Он считается одним из участников непосредственной работы над документом. Дубровский и Храмова читали в университете лекции на английском языке, имели большое число публикаций, пользовались популярностью у студентов. Все были в прошлом году признаны лучшими преподавателями на своих факультетах, Шаблинский вообще признавался таковым четыре года подряд.
Отдел политики НГ
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