Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады
19:47 28.02.2022
С 1 марта 2022 года СберБанк повысит ставки по депозитам.
В результате максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) составит 18%, по СберВкладу – 16,5% годовых, по вкладу Промо Управляй – 16%.
Также с 1 марта банк предложит клиентам новые вклады в долларах США и евро. По промо вкладу «Валютный Сохраняй» в долларах ставка достигнет 5%, в евро – 3,5%. По вкладу «Валютный Управляй» (можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро.
Данные решения приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки.
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