РФ сегодня делает рывок в сфере беспилотников, отметил Путин
17:00 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия уделяет большое внимание развитию сферы беспилотников и делает сейчас в этой отрасли настоящий рывок. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».
«Вы знаете, что мы уделяем беспилотию много внимания в последнее время, — отметил президент. — Рывок происходит у нас в этой сфере, и без всяких сомнений здесь. Я только недавно с некоторыми коллегами разговаривал на эту тему, у нас движение есть хорошее по робототехнике в целом и по беспилотию в частности».
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