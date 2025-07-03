0
0
38
НОВОСТИ

РФ сегодня делает рывок в сфере беспилотников, отметил Путин

17:00 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уделяет большое внимание развитию сферы беспилотников и делает сейчас в этой отрасли настоящий рывок. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Вы знаете, что мы уделяем беспилотию много внимания в последнее время, — отметил президент. — Рывок происходит у нас в этой сфере, и без всяких сомнений здесь. Я только недавно с некоторыми коллегами разговаривал на эту тему, у нас движение есть хорошее по робототехнике в целом и по беспилотию в частности».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 03.07.2025
Уровень бедности на Украине в июне по сравнению с маем вырос до 25,2% — исследование
0
12
16:32 03.07.2025
Прекращение США поставок оружия Украине — это сигнал для увеличения поставок ЕС — ЕК
0
120
16:14 03.07.2025
Сбер: Регулирование банковских экосистем должно учитывать достижения цифровой трансформации
0
144
16:12 03.07.2025
ЦБ видит снижение спроса на реструктуризацию кредитов в последние месяцы — Набиуллина
0
145
16:00 03.07.2025
Экс-глава Луганска Пилавов погиб при взрыве в центре города
0
176
15:50 03.07.2025
Искусственный интеллект помогает жителям Подмосковья получать более 70 государственных услуг быстрее и удобнее
0
174
15:32 03.07.2025
Илюмжинов планирует баллотироваться на пост президента FIDE и вернуть России флаг и гимн
0
214
15:12 03.07.2025
Один человек погиб при взрыве в центре Луганска, есть раненые
0
229
15:00 03.07.2025
ВС РФ освободили населенные пункты Меловое и Разино в Харьковской области и ДНР
0
251
14:32 03.07.2025
Чем меньше ракет получит Киев, тем ближе конец СВО — Песков
0
296

Возврат к списку