РФ сегодня делает рывок в сфере беспилотников, отметил Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уделяет большое внимание развитию сферы беспилотников и делает сейчас в этой отрасли настоящий рывок. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Вы знаете, что мы уделяем беспилотию много внимания в последнее время, — отметил президент. — Рывок происходит у нас в этой сфере, и без всяких сомнений здесь. Я только недавно с некоторыми коллегами разговаривал на эту тему, у нас движение есть хорошее по робототехнике в целом и по беспилотию в частности».