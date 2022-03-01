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Киев отзывает послов из Грузии и Киргизии

15:12 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина немедленно отзывает своих послов из Грузии и Киргизии. Об этом во вторник заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Зеленский назвал такие решения «справедливыми и абсолютно необходимыми».

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия РФ по защите Донбасса. А премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны, исходя из национальных интересов, не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада, введенных против России из-за ситуации вокруг Украины.

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