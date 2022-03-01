Лукашенко рассказал о тяжелом разговоре с Зеленским

17:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тяжелом телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого он уговорил его направить делегацию на переговоры с Россией.

«Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя», — сообщил Лукашенко во вторник участникам заседания Совета безопасности Белоруссии, передает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, в организации телефонного разговора сыграл огромную роль депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. «Огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко», — сказал президент. «Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности, — добавил Лукашенко. — Но когда ему сказали „ну сколько можно, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал“, он вышел на моего меньшего сына [Николая Лукашенко] по телефону. Оказывается, когда-то они обменялись телефонами. Он и его нашел ночью».

Лукашенко также рассказал, как выстраивался маршрут украинской делегации до места проведения переговоров. «К сожалению, ехали [делегация Украины] более суток. Мы гарантировали полную безопасность», — сказал белорусский лидер. «Я вышел на президента России. Договорился с министром обороны Российской Федерации, наши военные были подключены. Обеспечили коридор с Киева на Гомель. И там я должен был их забрать вертолетами, — сообщил подробности о последующих событиях Лукашенко. — Ничего подобного. Поехали „через Америку, через Германию“ в Беларусь. Через Львов — в Польшу. Звонок: Александр Григорьевич, не поедут, если вы не пропустите натовский вертолет в Брест, на котором они летят. Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Бреста, а оттуда забрать уже нашими вертолетами и доставить на „базу отдыха“, где, как говорят, белорусского президента резиденция».