0
0
28
НОВОСТИ

Лукашенко рассказал о тяжелом разговоре с Зеленским

17:42 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о тяжелом телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого он уговорил его направить делегацию на переговоры с Россией.

«Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя», — сообщил Лукашенко во вторник участникам заседания Совета безопасности Белоруссии, передает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, в организации телефонного разговора сыграл огромную роль депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. «Огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко», — сказал президент. «Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности, — добавил Лукашенко. — Но когда ему сказали „ну сколько можно, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал“, он вышел на моего меньшего сына [Николая Лукашенко] по телефону. Оказывается, когда-то они обменялись телефонами. Он и его нашел ночью».

Лукашенко также рассказал, как выстраивался маршрут украинской делегации до места проведения переговоров. «К сожалению, ехали [делегация Украины] более суток. Мы гарантировали полную безопасность», — сказал белорусский лидер. «Я вышел на президента России. Договорился с министром обороны Российской Федерации, наши военные были подключены. Обеспечили коридор с Киева на Гомель. И там я должен был их забрать вертолетами, — сообщил подробности о последующих событиях Лукашенко. — Ничего подобного. Поехали „через Америку, через Германию“ в Беларусь. Через Львов — в Польшу. Звонок: Александр Григорьевич, не поедут, если вы не пропустите натовский вертолет в Брест, на котором они летят. Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Бреста, а оттуда забрать уже нашими вертолетами и доставить на „базу отдыха“, где, как говорят, белорусского президента резиденция».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:50 01.03.2022
В Подмосковье возобновляют диспансеризацию и профосмотры
0
84
17:12 01.03.2022
Глава Счетной палаты Украины предложил кредиторам обнулить внешний долг страны
0
151
17:00 01.03.2022
Польша не отправляет самолеты на Украину, так как НАТО не сторона конфликта — Дуда
0
200
16:32 01.03.2022
РФ потратит до 1 трлн руб. из ФНБ на покупку акций российских компаний
0
222
16:18 01.03.2022
МО РФ предупредило о готовящихся ударах по военным объектам в Киеве
0
277
16:00 01.03.2022
Полностью блокирован выход сил ВСУ к Азовскому морю
0
274
15:32 01.03.2022
Британия приняла закон, запрещающий заход судов РФ в порты королевства
0
314
15:12 01.03.2022
Киев отзывает послов из Грузии и Киргизии
0
360
15:00 01.03.2022
Посол Украины в США пожаловалась, что у военных заканчиваются «Стингеры»
0
349
14:32 01.03.2022
Несколько больниц Таиланда перестали принимать российские и украинские страховые полисы
0
323

Возврат к списку