Запад потерял право читать лекции о морали после Косова — спикер сербского парламента

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективный Запад потерял право читать лекции о морали другим народам, когда в 1999 году напал на Югославию, нарушив все международные принципы. Об этом заявил в среду в эфире национального телевидения Сербии спикер парламента страны, лидер Социалистической партии Сербии (СПС) Ивица Дачич.

«Мы проводим принципиальную политику, поддерживаем территориальную целостность государств, осуждаем нарушение территориальной целостности Украины, но, с другой стороны, мы свидетели того, что те же самые, кто сейчас нападает на Россию, нарушили нашу территориальную целостность и бомбили нашу страну. Знаете, не может агрессия против Сербии называться „Милосердный ангел“, а это [спецоперация России] — „грубым вторжением России на Украину“, что-то здесь не в порядке с моральными принципами. В результате операции „Милосердный ангел“ погибли наши люди, защищая нашу территориальную целостность, а сейчас нам кто-то читает лекции о морали из Брюсселя, Вашингтона, Берлина, Парижа или Лондона», — заявил Дачич.

«Тот, кто требует ввести санкции против России — не против России, а против Сербии. А знаете почему, потому что завтра те же самые потребуют принять Косово в НАТО, принять Косово в ООН. И к кому мы обратимся? К России! А если введем против нее санкции, у нас не будет, к кому обратиться. Верните нам принцип территориальной целостности, отмените признание Косова — мы готовы разговаривать», — сказал он.

«Мы уважаем их взгляды, как вы знаете, мы уважаем принцип территориальной целостности, но не мы его нарушили как мировой принцип! <…> Украина — это сопутствующий ущерб? Конечно, гражданские жертвы нас поражают, но хоть один из тех, кто сегодня так лицемерно требует от Сербии присоединиться ко всему этому, был поражен тем, когда попали в ваш дом? Их поражает попадание в телевышку на Украине, а поражают ли их гражданские жертвы, гибель детей в Сербии?» — задался вопросом спикер парламента.