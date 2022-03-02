Вучич: Никого не волнует международное право кроме нас, маленьких, которые спасаются этим

21:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Понятие международного права стало оксюмороном в современном мире. Об этом заявил в среду в ходе пресс-конференции президент Сербии Александар Вучич.

«Международное право стало оксюмороном в современном мире. Никто нигде его не соблюдает, только Сербия и две-три страны. Никого не волнует международное право кроме нас, маленьких, которые спасаются этим», — сказал он.

Вучич сообщил, что Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением операции России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что «Сербия осталась последней страной в Европе, которая не ввела санкции против России».