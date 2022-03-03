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НОВОСТИ

Лидер буддистов о военной операции: "Наши парни не зря несут славу Чингисхана"

12:42 03.03.2022 Источник: Интерфакс

Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев обратился со словами поддержки к российским военным, которые участвуют в спецоперации на территории Украины.

"Я не надеюсь, а знаю, что наши парни, отважные и смелые, не зря несут славу Чингисхана. Почти каждое наше поколение участвует в защите интересов нашего Отечества, будь то Афган, Сирия (...) Мы переживаем за наших братьев и сыновей, которые находятся сейчас в непростых военных условиях. Молимся за их благополучие и за их возвращение в свои семьи", - заявил журналистам глава буддистов России.

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