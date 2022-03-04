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Белорусы, если придется, будут бороться и умирать на своей земле — Лукашенко

14:00 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусы, если придется, будут биться, бороться и умирать на своей земле. Об этом заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума.

«Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог», — подчеркнул Лукашенко.

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