Белорусы, если придется, будут бороться и умирать на своей земле — Лукашенко

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусы, если придется, будут биться, бороться и умирать на своей земле. Об этом заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума.

«Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог», — подчеркнул Лукашенко.