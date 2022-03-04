НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«В ближайшие два дня, скорее всего, будет хуже [на Украине] — будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений», — сказал он.