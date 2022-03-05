Запад давит на Сербию, но она понимает цели специальной операции РФ на Украине - посол

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия полностью понимает цели специальной операции РФ на Украине, но, поддерживая Россию, продолжает испытывать давление со стороны Запада. Об этом заявил в субботу посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия-24».



«Если говорить о руководстве страны, о правительстве, о чиновничем аппарате, о бизнес-кругах, представителях интеллигенции и просто о сербах, <…> конечно, абсолютно преобладает такое положительное отношение к РФ. И я скажу так: понимание достаточно четкое и полное мотивов, целей в специальной военной операции, — сказал он. — Какой нажим оказывался и оказывается на Сербию сейчас с тем, чтобы заставить, выломать [ей] руки или накинуть удавку, чтобы она уже не двинулась никуда, заставить ее присоединиться к санкциям [против РФ] и ко всем другим решениям Запада. Это, конечно, выходит за рамки какого-то самого нормального представления, это просто вне всяких норм морали и обычной этики».



Посол отметил, что подобная реакция сербов, несмотря на давление, была ожидаемой в силу глубины связей между народами двух стран. Помимо этого, Сербия так же, как и Донбасс, испытала все ужасы войны из-за операции НАТО, напомнил он. «Сербия проводит свою линию», — добавил Боцан-Харченко.



