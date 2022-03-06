Депутат Госдумы Артем Метелев и волонтеры акции #МыВместе навестили беженцев в Подмосковье
16:16 06.03.2022
|Фото пресс-службы проекта #МыВместе
«Размещенные здесь люди уехали от боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках, вы видите, что большинство здесь – это женщины с детьми. Беженцы начали приезжать на территорию России неделю назад, сегодня в разных регионах их больше 140 тысяч, пункт временного размещения в том числе был организован здесь, в Московской области. Мы, как волонтёрское движение, отреагировали в первый же день, мы понимаем, что нужно помогать людям, матерям, пожилым, а особенно детям, чтобы они чувствовали себя в безопасности, нужно создавать нужные условия», - сказал Артём Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, соорганизатор проекта #МыВместе.
Депутат рассказал, что с детьми занимаются волонтёры культуры: организовывают мастер классы, рисуют, играют, танцуют, чтобы дети не плакали, создают атмосферу уюта и праздника.
«Сейчас мы пойдем разгружать гуманитарную помощь, которая сюда приехала из Московской области. Гуманитарную помощь собирают во всех городах, белье, продукты долгого хранения, одежду. Некоторые люди взяли с собой только паспорт, забыли детские вещи, лекарства, местные власти вместе с волонтёрами помогают эти потребности закрыть. Мы уже собрали больше 800 тонн по стране, помощь идет в том числе сюда, в Московскую область и другие регионы, проблем с точки зрения быта уже нет. Теперь нужно подумать о том, чтобы эти люди были трудоустроены, если это продлится дольше, чтобы дети пошли в школу, в детский сад», - добавил Метелев.
По заявлению депутата, в пункте временного размещения в Московской области сейчас порядка 40 волонтёров, среди них студенты подмосковных колледжей, ВУЗов, сотрудники учреждений культуры, которые помогают детям не потеряться в школьной программе, если они знают меньше, чем их сверстники. Метелев выразил благодарность волонтёрам, которые нашли время и силы для помощи нуждающимся, несмотря на личные проблемы.
«Спасибо всему волонтёрскому движению Московской области за то, что помогают в этой сложной кризисной ситуации, несмотря на свои жизненные сложности. Люди тратят своё время, свои силы, свои эмоции, отдаются полностью тем, кому нужна забота и общение, это чувствуется», - заключил депутат.
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