Депутат Госдумы Артем Метелев и волонтеры акции #МыВместе навестили беженцев в Подмосковье

16:16

Фото пресс-службы проекта #МыВместе

На нужды размещенных в детском лагере семей передали газель гуманитарной помощи, в том числе детские игрушки, настольные игры и 30 кг фруктов. Для детей организованы интерактивные мастер-классы, конкурсы, работают специалисты по аквагриму. По мнению волонтёров, подобные активности помогают детям легче перенести период эвакуации.

«Размещенные здесь люди уехали от боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках, вы видите, что большинство здесь – это женщины с детьми. Беженцы начали приезжать на территорию России неделю назад, сегодня в разных регионах их больше 140 тысяч, пункт временного размещения в том числе был организован здесь, в Московской области. Мы, как волонтёрское движение, отреагировали в первый же день, мы понимаем, что нужно помогать людям, матерям, пожилым, а особенно детям, чтобы они чувствовали себя в безопасности, нужно создавать нужные условия», - сказал Артём Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, соорганизатор проекта #МыВместе.

Депутат рассказал, что с детьми занимаются волонтёры культуры: организовывают мастер классы, рисуют, играют, танцуют, чтобы дети не плакали, создают атмосферу уюта и праздника.

«Сейчас мы пойдем разгружать гуманитарную помощь, которая сюда приехала из Московской области. Гуманитарную помощь собирают во всех городах, белье, продукты долгого хранения, одежду. Некоторые люди взяли с собой только паспорт, забыли детские вещи, лекарства, местные власти вместе с волонтёрами помогают эти потребности закрыть. Мы уже собрали больше 800 тонн по стране, помощь идет в том числе сюда, в Московскую область и другие регионы, проблем с точки зрения быта уже нет. Теперь нужно подумать о том, чтобы эти люди были трудоустроены, если это продлится дольше, чтобы дети пошли в школу, в детский сад», - добавил Метелев.

По заявлению депутата, в пункте временного размещения в Московской области сейчас порядка 40 волонтёров, среди них студенты подмосковных колледжей, ВУЗов, сотрудники учреждений культуры, которые помогают детям не потеряться в школьной программе, если они знают меньше, чем их сверстники. Метелев выразил благодарность волонтёрам, которые нашли время и силы для помощи нуждающимся, несмотря на личные проблемы.

«Спасибо всему волонтёрскому движению Московской области за то, что помогают в этой сложной кризисной ситуации, несмотря на свои жизненные сложности. Люди тратят своё время, свои силы, свои эмоции, отдаются полностью тем, кому нужна забота и общение, это чувствуется», - заключил депутат.