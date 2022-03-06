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Зеленский возложил отвественность за гибель украинцев еще и на Запад

16:25 06.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возлагает с этого дня ответственность за гибель украинцев также на западных партнеров, которые отказались закрыть небо над страной, и не предоставляют военные самолеты Киеву.

«Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной», — сказал он в обращении, которое обнародовал в воскресенье в своем телеграм-канале. «Сделайте гуманитарную воздушную зону, без ракет, без авиабомб, — продолжил он. — Мы — люди, и это ваше гуманитарное обязательство — защищать нас, защищать людей, и вы это можете».

«Если вы этого не сделаете, и если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтоб мы могли сами себя защищать, то можно сделать только один вывод — вы тоже хотите, чтоб нас очень медленно убивали, — отметил президент. — Это ответственность политиков мира, западных лидеров с сегодняшнего дня и навсегда».

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