Кабмин РФ запретил вывоз из России более 200 видов товаров
15:12 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
«В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — говорится в сообщении.
Ограничение будет действовать на срок до конца 2022 года. «Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке», — подчеркнули в кабмине. Решение принято во исполнение указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».
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