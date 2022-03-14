Сотрудники СБУ и посольств Украины лично нанимают боевиков с Ближнего Востока — МИД РФ
17:12 14.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и украинские дипломаты фактически в открытую занимаются отбором и наймом террористов с Ближнего Востока для участия в боевых действиях против РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
«Вызывает отвращение, что вся эта мерзость творится не в тайне, а фактически в открытую. Работа ведется не только по линии националистических организаций, но и посольствами Украины в ряде ближневосточных государств. Для личного знакомства и отбора кандидатов на место командируются сотрудники Службы безопасности Украины», — подчеркнул он.
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