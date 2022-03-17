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НОВОСТИ

Сбер и Агентство по страхованию вкладов будут сотрудничать в сфере реализации активов

14:48 17.03.2022

Сбер и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере продажи активов ликвидируемых финансовых организаций.

Стороны, в частности, договорились о размещении на специализированном Портале DA информации о реализуемом имуществе финансовых организаций, в отношении которых АСВ является конкурсным управляющим (ликвидатором). На портале экспонируется около 9 тыс. активов на сумму более 339 млрд руб.

Портал DA станет для агентства еще одной полноценной витриной, где потенциальные покупатели смогут получить исчерпывающую информацию об интересующем их имуществе.

«Помимо банковских продуктов Сбербанк предлагает своим клиентам сервисы, удовлетворяющие их потребности. Портал DA – одно из таких решений, на котором собраны активы для предпринимателей и частных лиц, – объяснил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. – Все желающие могут легко найти и приобрести нужное имущество для старта или расширения бизнеса, а также продать непрофильные активы. Соглашение с АСВ, несомненно, повысит привлекательность сервиса для наших клиентов, а наш партнер получит хорошую возможность продвигать свои активы на популярной и эффективной площадке».

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