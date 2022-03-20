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Курс рубля вырос к доллару и евро по итогам торгов 17 марта

19:20 17.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара снизился на 4,49%, до 103,15 руб., евро — до 113,71 руб. (-3,38%).

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