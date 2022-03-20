Модавия собирается просить «Газпром» отложить соглашение об урегулировании задолженности

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии попросят «Газпром» отложить соглашение об урегулировании задолженности за потребленное топливо на более поздний срок. Как сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну в интервью телеканалу «ТВ-8» в четверг, правительство не успеет провести аудит исторического долга.

«Мы не успеем провести аудит до 1 мая. В этом случае существует несколько возможных сценариев. Первый предусматривает, что аудит будет отложен на более поздний срок. При втором варианте „Газпром“ может отказаться от поставок газа в Республику Молдова. В этом случае мы обратимся к альтернативным поставщикам», — сказал Спыну.