Макрон: На мой взгляд, тема Китая не касается НАТО
21:00 24.03.2022
"На мой взгляд, тема Китая не касается НАТО", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. Макрон подчеркнул, что придерживается такого мнения, поскольку Китай расположен далеко от стран Североатлантического альянса. При этом он отметил, что действия Китая в мире - важная тема для США, ЕС, Франции.
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