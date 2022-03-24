0
0
53
НОВОСТИ

Макрон: На мой взгляд, тема Китая не касается НАТО

21:00 24.03.2022

Тематика, связанная с действиями Китая в мире, не входит в компетенцию НАТО, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"На мой взгляд, тема Китая не касается НАТО", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. Макрон подчеркнул, что придерживается такого мнения, поскольку Китай расположен далеко от стран Североатлантического альянса. При этом он отметил, что действия Китая в мире - важная тема для США, ЕС, Франции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:15 24.03.2022
Байден считает, что РФ надо или исключить из G20, или пригласить Украину
0
93
20:47 24.03.2022
Nord Stream 2 AG может в ближайшее время подать заявление о банкротстве - СМИ
0
136
20:20 24.03.2022
Южная Корея восстанавливает для граждан РФ безвизовый въезд
0
179
20:05 24.03.2022
В Италии оплату газа в рублях считают нарушением контрактов
0
202
19:52 24.03.2022
Макрон: Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис
0
229
19:25 24.03.2022
Генассамблея ООН поддержала франко-мексиканскую резолюцию по Украине
0
353
19:00 24.03.2022
Китай призывает устроить проверку военных биологических программ США
0
298
18:40 24.03.2022
Минобороны КНР: Китай не предоставляет военную помощь РФ
0
260
17:55 24.03.2022
Андрей Воробьев обсудил со строительными компаниями меры поддержки в условиях санкций
0
309
17:40 24.03.2022
Минфин США ввел санкции против Госдумы РФ и 328 ее депутатов
0
347

Возврат к списку