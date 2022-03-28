Спикер парламента Чечни сообщил о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта
18:40 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Звание генерал-лейтенанта присвоено главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, сообщил в понедельник в своем телеграм-канале спикер парламента Чечни Магомед Даудов.
«От всей души поздравляю <…> главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта», — написал Даудов.
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